Schweiz 2 10:20 bis 11:00 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Kurierfahrer klagen an: Miese Löhne und enormer Zeitdruck / Altgold-Verkauf: Vorsicht vor dubiosen Händlern / Handwärmer im Test: Nie mehr kalte Finger CH 2017 Stereo Untertitel HDTV Kurierfahrer klagen an: Miese Löhne und enormer Zeitdruck: "Kassensturz" geht undercover und deckt beim Paketzusteller DPD Missstände auf: Der grösste private Kurierdienst der Schweiz hat den gesamten Transportdienst ausgelagert. Die Subunternehmer klagen über Vorgaben, die kaum zu erfüllen sind: Täglich zwölf Stunden unterwegs, miese Löhne und enormer Zeitdruck. Altgold-Verkauf: Vorsicht vor dubiosen Händlern: Sie werben auf Flyern und in Zeitungsinseraten mit einem fairen Preis für Altgold. Doch aufgepasst: Hinter der vielversprechenden Werbung verbergen sich auch Abzocker. "Kassensturz" zeigt die fiesen Tricks der dubiosen Händler und sagt, worauf Kundinnen und Kunden beim Verkauf achten müssen. Handwärmer im Test: Nie mehr kalte Finger: Einige spenden Wärme auf Knopfdruck, andere muss man schütteln oder anzünden. "Kassensturz" lässt elf Handwärmer im Labor testen: Einwegwärmebeutel, mehrfach verwendbare Kissen, Kohle-, Benzin- und Elektrotaschenöfen. Welches Produkt heizt am besten ein, welches am längsten? Moderation: Ueli Schmezer Originaltitel: Kassensturz