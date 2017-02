Schweiz 1 08:55 bis 09:55 Diskussion Sternstunde Philosophie Navid Kermani: Was uns tröstet CH 2017 Stereo Merken Brexit, Trump, der Klimawandel: Was ist los mit dieser Welt? Die Menschen im Westen machen sich Sorgen. Doch worin besteht eigentlich die Bedrohungslage? Und wie kommen wir da wieder heraus? Navid Kermani, ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, ist einer der wichtigsten Kommentatoren der heutigen Zeit. Als Reisender zwischen Orient und Okzident bereist er Flüchtlingsrouten und Krisengebiete im Nahen Osten und kennt die trostlose Situation der Betroffenen. Der Deutsch-Iraner Kermani plädiert dafür, Irritation als etwas Produktives zu sehen. Indem man Unterschiede beobachtet, erkenne man, wer man selber ist. In seinen Romanen denkt Kermani über die Liebe nach, in seinen Essays versucht er, seinen Glauben zu verstehen, und blickt staunend auf die Sinnlichkeit des Christentums. Der getröstete Mensch ist einer, der über den Tellerrand des Alltags hinausschaut. Barbara Bleisch wagt einen Blick mit ihm. Bücher von Navid Kermani: - "Ayda, Bär und Hase". Hanser 2017 - "Sozusagen Paris". Hanser 2016 - "Ungläubiges Staunen". C.H. Beck 2015. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Bleisch Gäste: Gäste: Navid Kermani (Schriftsteller) Originaltitel: Sternstunde Philosophie