NDR 23:15 bis 00:50 Krimi Schwarz Rot Gold Unser Land D 1982 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der geplante Coup ist genial einfach: hochbesteuerte Mineralöle werden aus den Herstellungsbetrieben zunächst in sogenannte Steuerlager gebracht. Dort lagern sie steuerfrei. Erst wenn sie dem Steuerlager entnommen und im Inland verkauft werden, entsteht Mineralölsteuer. Diese Steuer muss der Verkäufer aber erst nach zweieinhalb Monaten entrichten. Das heißt, für eine Menge von Benzin, die er im August verkauft, hat er eine Zahlungsfrist von zehn Wochen. Setzt ein Händler in der fraglichen Zeit fünf Millionen Liter Benzin um, nimmt er mehr als fünf Millionen ein und würde 2,5 Millionen als Mineralölsteuer ans Hauptzollamt abführen müssen. Aber nur, wenn der Verkäufer nicht unmittelbar vor dem Fälligkeitstermin unter Mitnahme der zweieinhalb Millionen unauffällig in die Schweiz verschwände: Das ist der Plan von Schmidt. Bei einem Reingewinn von 2,5 Millionen schmerzen ihn die 100.000 an Freundin Gabi als Provision für ihr Mitwissen und ein bisschen Hilfe wenig. Eines aber konnte Schmidt nicht voraussehen: Inspektor Doellke, der gerade vom Lehrgang bei der Hamburger Zollfahndung kommt, wittert immer Unheil, wenn er an einer freien Tankstelle ein besonders günstiges Treibstoffangebot sieht. Diesmal erinnert er sich dabei auch noch an einen Hinweis auf die alteingesessene Hamburger Firma Thiele. Mit dem Unternehmen ist es bergab gegangen, Thiele war sogar schon einmal kurz davon, sein Geschäft aufzugeben. Aber plötzlich hat sich dort die Entwicklung umgekehrt, es wurde sogar die Verladeeinrichtung erweitert. Und im Hintergrund der Firma gibt es einen neuen Mann: Teilhaber, Partner? Sein Name: Schmidt. Als Doellke seinem Vorgesetzen Zaluskowski berichtet, dass ihm noch ein paar Merkwürdigkeiten aufgefallen sind, wird der erfahrene Amtmann hellhörig. Können Zaluskowski und Doellke den Coup verhindern? Schmidt dagegen ist zuversichtlich, man lebt in einem Rechtsstaat. Das heißt, Zaluskowski und Doellke haben schlechte Karten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Friedrichsen (Zaluskowski) Hans Häckermann (Thiele) Katharina Matz (Frau Thiele) Susanne Uhlen (Gaby) Siegfried W. Kernen (Hobel) Peter Fitz (Schmidt) Originaltitel: Schwarz Rot Gold Regie: Dieter Wedel Drehbuch: Dieter Meichsner Kamera: Igor Luther, Marian Sloboda Musik: Michael Rüggeberg