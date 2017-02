NDR 21:45 bis 23:15 Tanz Ohnsorg-Theater: Ein Matjes singt nicht mehr D 1988 Live TV Merken Zur Erinnerung an den großartigen Volksschauspieler Jochen Schenck, der am 24. November 2016 verstorben ist, zeigt das NDR Fernsehen noch einmal den Schwank "Ein Matjes singt nicht mehr". In dem Stück glänzte Jochen Schenck in der Hauptrolle als Hans-Otto Semmelhack. Eine Aufzeichnung von 1988 aus dem Ohnsorg-Theater in Hamburg. Am Tag vor seiner Hochzeit scheint sich alles und jeder gegen Hans-Otto Semmelhack (Jochen Schenck) verschworen zu haben: der ungeschickte Klempner, ein aufdringlicher Reporter, selbst seine einzige Schwester (Hilde Sicks). Bis Semmelhack am Schluss klar sieht, stolpert er von einem Fettnäpfchen ins nächste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Schenck (Hans-Otto Semmelhack) Hilde Sicks (Paula Semmelhack) Beate Kiupel (Dele) Werner Hoffmann-Limburg (Oswald Schuppenhauer) Christine Brandt (Dora) Herma Koehn (Gudrun Sander) Hanno Thurau (Onkel George) Originaltitel: Ohnsorg-Theater Drehbuch: Konrad Hansen