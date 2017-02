NDR 20:15 bis 21:45 Tanz Ohnsorg-Theater: Der Bürgermeisterstuhl D 1969 Stereo Merken Zur Erinnerung an den großartigen Volksschauspieler Jochen Schenck, der am 24. November 2016 verstorben ist, zeigt das NDR Fernsehen noch einmal den legendären Klassiker "Der Bürgermeisterstuhl" aus dem Jahr 1969. In dem Stück agierte Schenck an der Seite von Heidi Kabel und Henry Vahl sowie seiner Ehefrau Christa Wehling. Statt friedlich ihren Lebensabend zu genießen, lassen die Bewohner des Altenheims keine Gelegenheit aus, sich gegenseitig das Leben zu vergällen. Grotesk, lebensklug und schrullig. Richtig hoch gehen die Wogen aber erst, als Bürgermeister Bohnsack dem Heim einen bequemen Lehnstuhl stiftet, auf dem die jeweils älteste Bewohnerin sitzen darf. Um die richtige Reihenfolge für den heiß begehrten Sessel wird mit harten Bandagen gefochten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heidi Kabel (Mutter Klasen) Henry Vahl (Hannes) Erna Raupach-Petersen (Mette) Heinz Lanker (Hein Bohnsack) Otto Lüthje (Willem) Eri Neumann (Stine) Heini Kaufeld (Peter) Originaltitel: Ohnsorg-Theater Regie: Alfred Johst Drehbuch: Adolf Woderich Kamera: Alfred Johst, Johannes Jensen