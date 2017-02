BonGusto 13:25 bis 13:50 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Der heilige Fisch N 2010 Merken Andreas nimmt uns mit zur felsigen Küste Helgelands im Norden Norwegens. Hier findet der mystische und leckere Heilbutt einen perfekten Lebensraum zwischen den kleinen Inseln. Andreas zeigt uns, wie die verschiedenen Arten, einen Fisch zuzubereiten auch verschiedene Aromen und Strukturen erzeugen: der geräucherte Grönland-Heilbutt mit Beeren und Kartoffelsalat, ein eingelegter Heilbutt, gebackener Heilbutt mit Gurken und Kräutern und - zu guter Letzt - ein gebratener Heilbutt, serviert mit Kalb in einer kräftigen braunen Sauce. Da ist für jeden etwas dabei! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Viestad Originaltitel: New Scandinavian Cooking