Nick 03:00 bis 03:25 Jugendserie The Next Step Folge: 38 Anything You Can Do, I Can Do Better CDN 2014 Merken Michelle und Amanda machen an ihrer Schule Werbung für das Tanzstudio, während die anderen die Juniormanschaft betreuen. Daniel stellt Kate ein Ultimatum, sollte er nicht das Solo für die Landesmeisterschaften bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Baldesarra (Michelle) Alexandra Beaton (Emily) Jordan Clark (Giselle) Brennan Clost (Daniel) Logan Fabbro (Amanda) Trevor Tordjman (James) Samantha Grecchi (Stephanie) Originaltitel: The Next Step Regie: Samir Rehem Drehbuch: Alejandro Alcoba, Carling Tedesco Musik: Grayson Matthews

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 375 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 150 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 105 Min. Flash Gordon

SciFi-Film

Das Erste 01:55 bis 03:43

Seit 80 Min.