Nick 16:30 bis 16:55 Jugendserie Die Thundermans Cheer dich weg! USA 2014 Phoebe und Cherry stellen sich gemeinsam bei der Cheerleadergruppe vor und tanzen sogar gleichzeitig in einer gemeinsamen Choreographie. Überraschenderweise wird allerdings nur Cherry angenommen. Als Phoebe daran scheitert, ihrer Freundin dafür zu gratulieren, gerät die Freundschaft ins Wanken. Doch als Phoebe mitanhört, dass die Cheerleader planen, bei ihrem nächsten Auftritt Cherry zur Lachnummer zu machen, indem sie ihr eine gegnerische Uniform anziehen und vom Maskottchen ein falsches Ei voller Schleim über ihrem Kopf zerschlagen lassen, gerät die Sache komplett außer Kontrolle. Cherry glaubt, dass Phoebe nur eifersüchtig sei und kündigt ihr die Freundschaft. Als der Auftritt ansteht, boykottiert Phoebe jedoch den Plan, stibitzt sich das Kostüm des Maskottchens und zerschlägt das Ei über der Chef-Cheerleaderin. Zeitgleich gelingt es Max, bei einem Wettbewerb im Laden von Misses Wong einen Monat Gratispizza frei Haus zu gewinnen. Da Wong allerdings überzeugt ist, dass er betrogen hat, bereitet sie ausschließlich Pizza mit Fischköpfen zu. Max ist enttäuscht, dass alle in der Familie ebenfalls glauben, dass er nicht ehrlich gewonnen hat, und versucht sie zu überzeugen. Als Wong am Höhepunkt ihrer fischigen Rache anbietet, die Lieferungen einzustellen und alle Pizzas mitzunehmen, sofern die Thundermans zugeben, dass ihr Sohn gelogen hat, lehnen sie dies ab. Max sieht dies und lenkt ein: Er erklärt Misses Wong zur Siegerin - allerdings nicht ohne schurkische Racheaktion. Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Audrey Whitby (Cherry) Originaltitel: The Thundermans Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Jed Spingarn Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6