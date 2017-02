Nick 13:20 bis 13:50 Kinderserie Henry Danger Das gefakte Date USA 2014 Merken Henry fragt Bianca, ob sie am Valentinstag mit ihm ausgeht. Doch sie hat schon ein Date mit Mitch Bilsky. Um Bianca eifersüchtig zu machen, geht Henry mit der Androiden Tiffany in den angesagten Club Soda, in dem sich alle treffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jace Norman (Henry Hart) Cooper Barnes (Captain Man) Riele Downs (Charlotte Bolton) Sean Ryan Fox (Jasper Dunlop) Ella Anderson (Piper Hart) Jill Benjamin (Ms. Shapen) Andrew Caldwell (Mitch Bilsky) Originaltitel: Henry Danger Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dan Schneider, Dana Olsen, Jake Farrow, David Malkoff