Nick 05:45 bis 06:10 Trickserie Fresh Beat Band Spione Das fruchtige Rennspiel USA 2015 Merken Kiki wird beim Rennspiel "Angry Fruit Racers" in das Spiel gezappt. Die Fresh Beats müssen das Rennen gegen Ätzard die Erdbeere gewinnen, um Kiki zu befreien - doch ihr Gegner kämpft mit unfairen Mitteln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fresh Beat Band of Spies Regie: Chuck Sheetz, Derek Prout Drehbuch: Hadley Klein Musik: Stuart Kollmorgen