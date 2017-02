Anixe HD 23:15 bis 00:15 Krimiserie SK Kölsch Krieg der Sterne D 2001 Merken Im Sterne-Restaurant "Auster" wird ausgerechnet an dem Abend, als Taube, Jupp und ihr Chef Haupt dort speisen, der Jungkoch Phillip ermordet aufgefunden. Verdächtig ist Restaurantchef Viehböck, der sich zuvor heftige Wortgefechte mit Phillip geliefert hatte. Oder steckt Phillips ehemaliger Boss Toni Cavallo dahinter? Dem hatte Viehböck erst vor zwei Wochen den hochtalentierten Koch für seine Küche ausgespannt. Als in den Buntbarschen, die am Mordabend auf der Speisekarte standen, Gift entdeckt wird, führt die Spur zu dem Feinkosthändler Spengler, der sowohl die "Auster" als auch Cavallos Lokal "Fioretto" beliefert. Es stellt sich heraus, dass der seinen Kunden Viehböck nicht nur mit delikaten Lebensmitteln, sondern auch mit Kokain versorgte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Christoph Quest (Heinrich Haupt) Samir Osman (Phillip) Daniele Legler (Toni Cavallo) Hans-Dieter Brückner (Spengler) Gustav-Peter Wöhler (Kriminalhauptmeister Achim Pohl) Tatjana Clasing (Pathologin Marie Schwarz) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Wilhelm Engelhardt Drehbuch: Michael Illner, Ralf Huttanus Kamera: Thomas Meyer Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16