Anixe HD 21:45 bis 22:45 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Absturz der Träume D 2000 Merken Wegen einer gedachten harmlosen Grippe, ließ sich Mario Liesing im Krankenhaus behandeln. Doch in Wirklichkeit ist das ein Symptom für weit schlimmeres - Knochenmark-Krebs. Marios Lebensgefährtin Doreen wäre sofort bereit, ihr Knochenmark zu spenden, doch es kommen nur Blutsverwandte in Frage. Stephanie findet heraus, dass er eine Tochter hat - sie lebt auf der Straße In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Schmutzler (Stephanie) René Hofschneider (Mario Liesing) Hannah Herzsprung (Dunja Liesing) Ilja Richter (Rudolf Bittermann) Martin Semmelrogge (Mischa) Walfriede Schmitt (Klara) Christoph Schobesberger (Dr. Stein) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Sabine Landgraeber Drehbuch: Friedemann Schreiter Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer