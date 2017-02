TLC 04:05 bis 04:50 Dokusoap Tatort Las Vegas Außer Kontrolle USA 2016 Merken In Las Vegas gewähren die Staatsanwälte Einblick in ihre Arbeit. Heute steht Supermarktverkäufer Mariano Tejeda-Zuniga vor Gericht. Das Opfer ist der 22-jährige Kallum Smith, der am Tatabend mit Freunden unterwegs war und Bier kaufen sollte. Doch anstatt zu zahlen, schnappt er sich den Bierträger und rennt aus dem Laden. Kassierer Mariano schreit ihm hinterher, zückt dann seine Waffe und drückt ab. Kallum liegt erst wie tot am Boden, rappelt sich aber auf und rennt zu seinen Freunden, die ihn ins Krankenhaus bringen. Die Anklage die Staatsanwalt Wolfson und seine Kollegen erheben lautet "versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Las Vegas Law