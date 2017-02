TLC 02:35 bis 03:20 Dokusoap Tatort Las Vegas Rotlicht & Raub USA 2016 Merken Heute geht es beim Bezirksgericht Clark County um Trickdiebstahl, den es in Las Vegas häufig gibt: Bei käuflichem Sex wird dem Kunden im Zuge der Bezahlung Geld entwendet. Meistens täuscht dabei die Prostituierte den Kunden, aber in diesem Fall ist auch ein Zuhälter involviert. Jin Park, das Opfer, suchte online nach Sex und landete schließlich in der Wohnung von Kayla Carter. Als er ihr das geforderte Geld zeigt, kommt der Angeklagte Anthony Adams heraus schnappt sich die Scheine und bedroht Mr. Park mit einer Waffe. Es geht also um Gemeinschaftliche Nötigung und schweren Raub. Wegen der peinlichen Umstände will das Opfer aber nicht aussagen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Las Vegas Law

