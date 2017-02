TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Deadly Sins - Du sollst nicht töten Tödliche Falle USA, D 2015 Merken Cindy Grant-Chase ist verliebt in die Liebe. Was sie überhaupt nicht mag ist Zurückweisung. Gerade erst hat sie acht Jahre für den versuchten Mord an ihrem Ex-Freund abgesessen. Kaum auf Bewährung draußen, macht sich Cindy wieder auf die Suche nach der Liebe - und wer würde sich da besser eignen als ihr verheirateter Bewährungshelfer, Bruce Ciccone. Die zwei erleben eine stürmische Affäre die ein jähes Ende findet, als Bruce zu seiner Frau zurückkehrt. Doch Cindy gibt so schnell nicht auf. Jede Zurückweisung von Bruce steigert ihre Kränkung bis hin zu dem Punkt an dem sie einen Mordplan ausheckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Sins