TLC 19:15 bis 19:45 Dokusoap Long Island Medium Mutter-Tochter-Ausflug aufs Land USA 2013 Die Sommerferien sind beinahe um, und Theresa Caputo hat fast keine Zeit mit ihrer Tochter Victoria verbracht, bevor diese wieder ins College muss. Um das Versäumte nachzuholen, schlägt Theresa ein gemeinsames Wochenende auf dem Land vor, doch Victoria ist gar nicht begeistert: Sie mag keine Natur und hat noch weniger Lust, in einer schlichten Pension zu übernachten. Theresa hat aber schon Zimmer gebucht und schleppt ihre Tochter in die wildromantischen Catskill Mountains. Doch schon bei der Ankunft hört das Medium Stimmen aus dem Jenseits und wird bald von verstorbenen Seelen belagert. In diesem Gästehaus wird Theresa kein Auge zutun. Originaltitel: Long Island Medium