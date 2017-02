TLC 16:15 bis 16:45 Dokusoap Strandhaus gesucht USA 2014 Merken Die Livingstons aus Chicago sind auf der Suche nach ihrem Traumgrundstück, einer einsam gelegenen Insel in den Florida Keys. Trotz des stolzen Eine-Million-Dollar-Budgets gestaltet sich ihr Vorhaben schwieriger als gedacht. Auf Rustic Island besichtigen sie ein Häuschen ohne Strom, ohne fließend Wasser oder vernünftige, sanitäre Anlagen. Weniger spartanisch präsentiert sich zwar das auf einem Riesengrundstück gelegene Jungle House, aber wegen des seichten Gewässers rundherum würde hier jedes größere Boot sofort auf Grund laufen. Klasse hat nur das moderne Palm Tree House mit Solarpanelen und Zisternen. Einziger Wermutstropfen: Das Haus liegt mitten in einer Hurrikanschneise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Buying the Beach