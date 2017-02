TLC 14:35 bis 15:40 Dokusoap Tattoo-Sünden GB 2015 Merken Bex Shiner arbeitet als Plus-Size-Glamour-Model und hat ein Problem. Die 28-Jährige trägt den Namen der Band "Jedward" auf dem Po und möchte die Tätowierung unbedingt loswerden. Nach der Trennung von ihrem Freund löschte dieser aus Rache den Twitter-Account der einstigen Big-Brother-Teilnehmerin. Und um ihre Follower wieder zu bekommen, kündigte Bex das "Jedward"-Tattoo auf ihrem Hinterteil online an. Weitere Tattoo-Sünden dieser Folge: Annie möchte das schreckliche Frauengesicht auf ihrer Wade verschwinden lassen, und Kriegsveteran Andy Grant hat in Afghanistan nicht nur ein Bein verloren, sondern auch einen Teil seines tätowierten Schriftzugs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tattoo Fixers