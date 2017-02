TLC 12:40 bis 13:35 Dokusoap Tattoo-Sünden GB 2015 Merken Der 18-jährige Edd wollte sich seit langem tätowieren lassen. Doch das Motiv, das ihm sein bester Kumpel nach einer durchzechten Nacht aufs Bein sticht, ist eine echte Katastrophe. Was eigentlich ein lachendes Smiley werden sollte, stellt sich am Ende als krakeliger Penis heraus. Mit diesem Schandfleck auf dem Körper hat Edd Sorge, niemals eine Freundin zu finden. Lou schlägt als Cover-up einen bunten, asiatischen Drachen vor. Kunde Sam dagegen wird von seiner Freundin Faron geschickt, um seine recht außergewöhnliche Tätowierung für immer verschwinden zu lassen. Sollte er sich weigern, will Faron die geplante Hochzeit absagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tattoo Fixers