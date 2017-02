TLC 11:40 bis 12:40 Dokusoap Alle meine Frauen Urlaub auf Hawaii USA 2016 Merken Der Hawaii-Urlaub, den Patchwork-Familie Brown herbei gesehnt hatte, verläuft weit weniger idyllisch, als erwartet. Die Diskussionen fangen schon beim Autoparken an und gehen beim Aufstellen der Sonnenschirme weiter. Der gemeinsame Surfunterricht sorgt endlich für etwas Spaß, bis eine von Kodys Frauen eine Welle erwischt und direkt in ihre Tochter kracht. Da Meri und Kody immer noch Beziehungsprobleme haben, nimmt er sie zur Seite und versucht, die Wogen zu glätten. Doch als Tochter Madison beim Mittagessen eine Ankündigung bezüglich ihrer nahenden Hochzeit macht, wird Kody äußerst nervös. Und Caleb, der künftige Ehemann, ist den Tränen nahe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kody Brown (Himself) Meri Brown (Herself) Originaltitel: Sister Wives Regie: Tim Gibbons

