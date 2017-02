Sport1+ 01:30 bis 02:15 Dokusoap Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott Ein Oldtimer für Anke D Merken Anke sucht schon seit einer Weile einen schnittigen Oldtimer. Sie hat selbst nicht viel Know-How in Sachen alte Fahrzeuge, weshalb der Wagen noch in einem guten Zustand sein sollte. Zudem darf der Oldtimer höchstens 8.000 Euro kosten. Finden die Jungs das richtige Auto für Anke? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott