RTS Un 11:30 bis 12:25 Sonstiges Les carnets de Julie Soufflé F Stereo Merken Partir à la découverte d'une région et parcourir son histoire à travers une recette ancestrale typique pour mieux comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l'aventure que nous propose Julie Andrieu qui, à bord de sa décapotable rouge, sillonne les routes de France. Petit reporter du goût et du bon vivre, Julie déniche des endroits insolites, rencontre des personnages chaleureux et truculents, capables de nous faire comprendre ce qui fait le ciment créatif, gastronomique, culturel, patrimonial ou économique d'une région. La cuisine joue plus que jamais son rôle de lien. Elle soude les familles, relie les générations, fonde l'identité d'une région et assure la transmission des savoir-faire. Rencontres, recettes, anecdotes et renseignements précieux sont retranscrits dans des petits carnets. Des moments de plaisir et d'évasion à savourer sans modération. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les carnets de Julie

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:00

Seit 309 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 14:50

Seit 128 Min. Herzklopfen

Melodram

ARTE 10:30 bis 12:20

Seit 98 Min. Wiener Blut

Komödie

3sat 10:45 bis 12:30

Seit 83 Min.