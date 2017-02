RTS Un 08:50 bis 10:30 Sonstiges Le septième juré F 1962 Stereo Merken Dans un élan de folie inexpliqué, Duval, un homme sans histoire, étrangle une jeune femme. La Justice accuse un innocent de ce meurtre et le véritable assassin se retrouve juré au procès de son propre crime. Une fois le jugement rendu et l'homme acquitté, Duval va se livrer à la police... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bernard Blier (Grégoire Duval) Maurice Biraud (le vétérinaire) Francis Blanche (Attorney General) Daniele Delorme (Geneviève Duval) Jacques Riberolles (Sylvain Sautral) Yves Barsacq (Maître Adreux) Catherine Le Couey (Madame Souchon) Originaltitel: Le septième juré Regie: Georges Lautner Drehbuch: Pierre Laroche, Francis Didelot, Jacques Robert Musik: Jean Yatove Altersempfehlung: ab 18