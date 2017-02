N24 Doku 23:05 bis 00:15 Dokumentation Hitler - Die letzten Tage F 2016 Merken Lange glaubten Historiker, Adolf Hitler und Eva Braun sei es gelungen, ihre Dokumente kurz vor ihrem Tod am 30. April 1945 zu vernichten. Doch was trieb den einst so stolzen Führer in den Suizid? Mithilfe bisher verschollener Unterlagen, Briefe und Telegramme, gewährt die N24-Dokumentation nach mehr als siebzig Jahren einen Einblick in die letzten Gedanken des Diktators und rekonstruiert, was sich in den finalen Tagen im Leben von Hitler und seiner Frau im Führerbunker ereignete. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie