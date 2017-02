N24 Doku 22:05 bis 23:05 Dokumentation Spezialkommandos im Zweiten Weltkrieg: Operation "Deadstick" GB 2014 Merken Spezialauftrag für die leichte Infanterie der britischen Armee: Sie sollen mit Segelflugzeugen in Nordfrankreich landen und zwei wichtige Brücken erobern und halten, die sich unter der Kontrolle des schwer bewaffneten Feindes befinden. Wenn die Soldaten ihre Mission nicht erfüllen, wäre die Invasion der Alliierten am D-Day gefährdet. Wenn sie aber Erfolg haben, kann es der britischen Armee gelingen, die Brückenköpfe an der Küste zu sichern und durch die Normandie zu marschieren - Richtung Berlin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WWII's Greatest Raids