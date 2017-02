N24 Doku 11:00 bis 12:05 Dokumentation Hercules C-130 - Die fliegende Legende CDN 2014 Merken Der zweite Teil der N24-Dokumentation zeigt die Hercules im Einsatz. Ihre Mission lautet diesmal: die Luftbetankung zweier CV-22 Ospreys. Diese Operation ist nichts für schwache Nerven, denn eine Kollision in der Luft wäre fatal. Und heftige Turbulenzen gestalten diese Mission da nicht weniger schwierig. Währenddessen soll im Montagewerk in Georgia eine neue C-130 fertiggestellt werden. Werden die Mechaniker die sechsmonatige Produktionszeit einhalten können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mighty Planes

