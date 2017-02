ONE 23:45 bis 01:15 SciFi-Film Monsters USA 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zerstörte Städte, Gebäude, die in Schutt und Asche liegen, geballte Militärpräsenz überall: Vor sechs Jahren stürzte eine Raumsonde der NASA mit außerirdischen Lebensformen an Bord über Mexiko ab. Seither haben sich die extraterrestrischen Wesen - riesige krakenförmige Kreaturen - rapide vermehrt und lehren die Bevölkerung das Fürchten. Vor allem in einem kilometerlangen, gesperrten Landstrich, der 'infizierten Zone', treiben sie ihr Unwesen. Aus Angst vor der Invasion dieser Monstren in die Vereinigten Staaten hat die US-Regierung einen gigantischen Zaun an der Grenze zu Mexiko errichten lassen und geht mit gezieltem Chemiewaffen-Einsatz aus der Luft gegen die potenziellen Eindringlinge vor. Der amerikanische Fotojournalist Andrew Kaulder (Scoot McNairy) befindet sich gerade in San José, um spektakuläre Bilder der Alien-Invasion einzufangen, als er von seinem Chef die Order erhält, dessen Tochter Samantha "Sam" Wynden (Whitney Able) wohlbehalten nach Hause zu bringen. Unwillig nimmt Andrew den Auftrag an und lässt die junge Frau spüren, wie wenig er für seine neue Rolle als Aufpasser einer verwöhnten Luxusgöre übrig hat. Doch es dauert nicht lange, bis er begreift, dass sie gemeinsam in einem Boot sitzen und Andrew erste Gefühle für seine attraktive Schutzbefohlene zu entwickeln beginnt. Zudem verläuft ihre Reise anders als geplant: Es bleiben ihnen nur zwei Tage Zeit, bis die USA alle Grenzwege entlang der Küste für ein halbes Jahr schließen lässt. Ihre letzte Chance, per Fähre die Heimat zu erreichen, zerschlägt sich, als den beiden sämtliche Papiere gestohlen werden. Nun gibt es nur noch eine Möglichkeit, zurück auf vermeintlich sicheren amerikanischen Boden zu gelangen: Andrew und Sam müssen mit Hilfe einer Gruppe mexikanischer Milizen die infizierte Zone durchqueren. Ein lebensgefährliches Unterfangen, denn hier kann es jeden Moment zur tödlichen Begegnung mit den Außerirdischen kommen. Wer angesichts des Titels ein handelsübliches Monster-Spektakel erwartet, dürfte sich beim originellen Spielfilmdebüt von Gareth Edwards angenehm überrascht zeigen: Das britische Multitalent führte nicht nur Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch, fungierte als Kameramann und schuf beeindruckende visuelle Effekte, die das minimale Budget von knapp 500.000 Dollar Lügen strafen. Zudem bietet der von atmosphärischer Spannung lebende Film neben seinen pointiert eingesetzten Außerirdischen-Attacken auch eine zurückhaltend in Szene gesetzte Liebesgeschichte auf und zeichnet ironische Parallelen zur US-amerikanischen Einwanderungspolitik, wo die Jagd auf "illegal aliens" zur Tagesordnung gehört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Whitney Able (Samantha Wynden) Scoot McNairy (Andrew Kaulder) Kevon Kane (Josh Jones) Mario Zuniga Benavides (Ticket Seller) Annalee Jefferies (Homeless Woman) Justin Hall (Marine) Ricky Catter (Marine) Originaltitel: Monsters Regie: Gareth Edwards Drehbuch: Gareth Edwards Kamera: Gareth Edwards Musik: Jon Hopkins Altersempfehlung: ab 12