ONE 20:15 bis 21:55 Drama Das wahre Leben D, CH 2006 Stereo 16:9 Familie Spatz lebt in einem Vorortbungalow gut eingespielt aneinander vorbei. Vater Roland arbeitet täglich 14 Stunden und sieht seine Familie nicht mehr bei Tageslicht. Mutter Sybille flüchtet sich in ihre Arbeit als Galeristin, und Charles, der 19-jährige Bruder, kämpft gegen die Wirren seiner Sexualität. Mittendrin sitzt der junge, von allen vergessene Linus in seinem Zimmer und bastelt Bomben, denen die Kitschskulpturen der Nachbarschaft zum Opfer fallen. Alles gerät ins Wanken, als Roland seinen Posten im Risikomanagement eines Großkonzerns verliert und fortan tatenlos zu Hause sitzen muss. Der ausgebremste Macher beschließt, das Haus zu renovieren und will bei der Gelegenheit auch gleich das Verhältnis zu seinen Söhnen reparieren. Die reagieren auf seinen Elan genauso irritiert wie seine Frau. Sibylle konzentriert sich lieber auf das labile Nachbarmädchen Florina, der sie mit einer Ausstellung zu Anerkennung verhelfen will. Auch Linus ist von Florina fasziniert und weiht sie in seine explosiven Aktivitäten ein. Doch Florinas Weg ist einer der Selbstzerstörung, auf dem sie weder Sibylle noch Linus gebrauchen kann. Als eines Nachts alle Maskierungen fallen, scheint Familie Spatz am Ende. Doch Linus beschließt aufzuräumen: Er sprengt das Haus der Familie und eröffnet so den Blick auf eine neue Zukunft... Schauspieler: Katja Riemann (Sybille Spatz) Ulrich Noethen (Roland Spatz) Hannah Herzsprung (Florina Krüger) Josef Mattes (Linus Spatz) Volker Bruch (Charles Spatz) Alexander Held (Happy Krüger) Juliane Köhler (Katharina "Kätzchen" Krüger) Originaltitel: Bummm! Regie: Alain Gsponer Drehbuch: Alexander Buresch, Matthias Pacht Kamera: Matthias Fleischer Musik: Marius Lange Altersempfehlung: ab 12