ONE 16:30 bis 17:00 Familienserie Lindenstraße Folge: 1615 Verschüttete Milch D 2017 Stereo 16:9 Schwerer Gang für Angelina: Heute ist der Termin ihrer Abtreibung. Weil das Kind vielleicht behindert auf die Welt kommt, lässt Angelina die Schwangerschaft unterbrechen. Nico begleitet sie in die Klinik. Kurz vor dem Eingriff gesteht Angelina Nico, dass es sein Kind ist. Probleme im Start-Up: Ein registriertes Mitglied bei "Tischlein-Klick-Dich" verbreitet unter den anderen Teilnehmern rechtsradikale Parolen. Das ist ein Problem. Denn: Sunny, Alex und Philipp sind im Begriff, den ersten großen Werbekunden zu gewinnen und ausländerfeindliche Hetze wirft ein schlechtes Licht auf die Firma. Große Sorge um die Familie Bakkoush: Neyla und Yussuf sind jetzt offiziell als Geflüchtete registriert. Da sie aus Tunesien stammen, droht ihnen nun die Abschiebung. Damit ist auch die Zukunft ihres Sohnes Jamal in Deutschland gefährdet. Schauspieler: Andrea Spatzek (Gabi Zenker) Ayman Cherif (Yussuf Bakkoush) Jannik Scharmweber (Nico Zenker) Daniela Bette (Angelina Dressler) Sarah Masuch (Dr. Iris Brooks) Joris Gratwohl (Alex Behrend) Philipp Neubauer (Dr. Philipp Sperling) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Ester Amrami, Catrin Lüth Drehbuch: Catrin Lüth Kamera: Hubert Schick Musik: Jürgen Knieper