RTS Deux 00:05 bis 00:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Morde auf Hawaii USA 1986 Merken Higgins et trois de ses amies, Pamela Bates, Joan Fulton et Amy Salyer, sont agressés lors d'une promenade en voiture, par un autre véhicule qui les projette hors de la route. Pamela, qui est persuadée qu'on cherchait à la tuer, fait appel à un détective, qui n'est autre que Jessica Fletcher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Tom Selleck (Thomas Magnum) John Hillerman (Jonathan Higgins) Kwan Hi Lim (Lieutenant Tanaka) Dorothy Loudon (Pamela Bates) Jessica Walter (Joan Fulton) Ramon Bieri (Frank Browning) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Peter Crane Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: Robert Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6