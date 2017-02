tagesschau24 19:30 bis 20:00 Reportage Weltspiegel-Reportage: Die guten Grizzly-Jäger Warum Kanadas Tierschützer Jagdrechte kaufen Die guten Grizzly-Jäger: D 2016 Live TV Merken Brian Falconer ist das Gesicht der Stiftung Raincoast. Jahr für Jahr begibt er sich im Great Bear Rainforest in British Columbia auf eine ganz besondere Grizzlyjagd. Sie dient einzig und allein dem Zweck, die von der Regierung zur Jagd freigegeben Tiere nicht zu töten. Die Stiftung Raincoast kauft nach und nach die Jagdrechte auf, um so den Bestand der mächtigen Raubtiere zu schützen. Die Stiftung arbeitet eng mit den Völkern zusammen, die seit Jahrtausenden an Kanadas Westküste siedeln. Die First Nations haben sich zusammengeschlossen und bekämpfen mit friedlichen Mitteln die Großwildjäger, die mit gekauften Jagdlizenzen in ihr angestammtes Land eindringen. Wir porträtieren den Jäger Brent, der sich vom Häuptling der First Nations Mike Willy überzeugen lässt, auf die Trophäenjagd zu verzichten. Eine Geschichte gedreht an der wunderschönen wilden Westküste Kanadas während der Wanderung der Lachse, eine Geschichte, die für den zähen Kampf der First Nations steht, ihre angestammten Landrechte zurückzugewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weltspiegel-Reportage Regie: Markus Schmidt