tagesschau24 10:15 bis 11:00 Magazin Markt Aktuelles Magazin für Wirtschaft und Verbraucher Instantgerichte: zu viele davon können krank machen / Am Limit: Lkw-Fahrer packen aus / Kein Anschluss: Ärger mit der Telekom / Mini-Gemüse: teuer - und was steckt drin? / Wohnungsnot: Wenn Gutverdiener zu Unrecht Sozialwohnungen belegen D 2017 Instantgerichte: zu viele davon können krank machen Fast jeder zweite Deutsche isst regelmäßig Fertigprodukte. Tütensuppen und Dosengerichte sind schnell zubereitet und werben mit lecker klingenden Zutaten. Bei genauerem Hinsehen bleibt jedoch wenig davon übrig. Experten mahnen, dass Fertiggerichte "totes Essen ohne Nährstoffe" sein können. Sie warnen, dass bei häufigem Verzehr ernste Erkrankungen auftreten können. "Markt" deckt auf! Am Limit: Lkw-Fahrer packen aus 40 Prozent der Lkw auf deutschen Autobahnen kommen inzwischen aus dem Ausland, die meisten aus Osteuropa. Moderation: Jo Hiller