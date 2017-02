N24 07:00 bis 08:00 Dokumentation Die UFO-Akten: Präsidenten und Aliens USA 2014 HDTV Live TV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Johnson Cooley (Gary Mckinnon) Dwight Equitz (Himself - UFO Researcher) Kevin R. Grazier (Himself) Jason McClellan (Himself - UFO Journalist) Steve Nelson (Ronald Reagan) Nik Petcov (UFO Investigator) Jeremy Ray (Himself - Host) Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Regie: Mitch Marcus Musik: Devin Powers Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 362 Min. Nur für dich

Komödie

RTL II 05:45 bis 07:35

Seit 107 Min. Teleshopping Österreich

Nachrichten

RTL 06:30 bis 08:30

Seit 62 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:00

Seit 33 Min.