SWR 23:25 bis 02:25 Show Fastnachtshöhepunkte 2015 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Im Südwesten Deutschlands wird traditionell mit Fantasie und Leidenschaft intensiv Fastnacht, Karneval oder Fasnet gefeiert. Nicht nur in den großen Hochburgen Mainz, Saarbrücken oder Konstanz - flächendeckend verwandeln sich die drei Bundesländer Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das Saarland in eine närrische Ausnahmeregion. Die Sendung zeigt die Höhepunkte der Karnevalssession 2015. Ausschnitte aus den Sitzungen der Mombacher Bohnebeitel, der Konstanzer Fastnacht, der Badisch-Pfälzischen Fastnacht aus Frankenthal, der Saarbrücker Narren und aus "Mainz bleibt Mainz" versprechen ein närrisches Feuerwerk. Drei Stunden lang unterhält das Spitzenpersonal der heimischen Bütt die Zuschauer - Fastnacht wie es sie nur im Südwesten gibt. Originaltitel: Fastnachtshöhepunkte 2015