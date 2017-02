SWR 18:05 bis 18:15 Reportage Hierzuland Die Hauptstraße in Mackenrodt D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Mackenrodt liegt in der Nähe der Edelsteinhochburg Idar-Oberstein im Landkreis Birkenfeld. Das Dorf hat 420 Einwohner. Es ist eines von vielen Edelsteinschleifer-Dörfern im Naheland, die sich entlang der Deutschen Edelsteinstraße aneinanderreihen. Die Hauptstraße ist ein Teil von ihr. Früher gab es hier in fast jedem Haus einen Edelsteinschleifer. Heute ist die Hauptstraße eine reine Wohnstraße und man muss schon suchen, wenn man jemanden finden will, der mit Edelsteinen zu tun hat. Es gibt sie aber noch, diese Menschen, die ihr ganzes Leben damit verbringen, Edelsteine zum Funkeln zu bringen, die sie in Gold oder Platin fassen oder einfach nur mit ihnen handeln. Es sind Menschen, die eine Leidenschaft für Edelsteine haben. "Hierzuland" erzählt von ihnen, aber auch davon, dass hier der "Blaue Diamant", der "Stern des Ozeans", für den berühmten Titanic-Film von David Cameron geschliffen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hierzuland