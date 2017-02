SWR 16:30 bis 17:00 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Kleinbahnschätze in Österreichs Westen D 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Sendung geht es mit Volldampf durch eine traumhaft verschneite Bergwelt. - Der letzte Winter hatte es in sich. Die Bregenzer Waldbahn, eine Schmalspurbahn in Vorarlberg, musste nach heftigen Schneefällen mehrfach mühevoll freigeschaufelt werden. Meterhoch verschneit war die Strecke des "Wälderbähnles." Nur Eingeweihten ist die Rheinregulierungsbahn ein Begriff, dabei ist diese Bahn schon über 100 Jahre alt. Sie kann wahrlich auf eine bewegte Geschichte zurückblicken und auf Versuche, den Rhein in Schach zu halten. Die meterspurige Stubaitalbahn mit ihren Straßenbahn-Oldtimern, die Pinzgaubahn, die im vergangenen Jahr um ein Haar stillgelegt worden wäre, und die schon fast schon legendäre Zillertalbahn sind weitere Glanzstücke in der schneebedeckten Alpenlandschaft Tirols. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik