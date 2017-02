SWR 07:15 bis 07:45 Bildungsprogramm Die Juden - Geschichte eines Volkes Überleben D 2007 Stereo 16:9 Merken Die Integration der Juden in die bürgerliche Gesellschaft scheitert. Bleiben oder Auswandern wird zur Schicksalsfrage des Judentums Ende des 19. Jahrhunderts, nicht nur in Deutschland. Die Folge erzählt von den Pogromen in Russland, die zur Massenauswanderung in die USA führen, und von der Geburt des politischen Zionismus. Zunächst glauben viele Juden in Mitteleuropa noch, dass Assimilation eine Lösung sei. Im Ersten Weltkrieg kämpfen sie Seite an Seite mit ihren christlichen Kameraden. Doch die Hoffnung erweist sich als Trugschluss. Unter den Nationalsozialisten gibt es für die Juden keine Zukunft mehr. Sechs Millionen Menschen werden auf grausame Weise ermordet. Einigen gelingt die Flucht in Länder wie die USA oder nach Israel. Viele besinnen sich hier wieder ihrer jüdischen Wurzeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Juden - Geschichte eines Volkes

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 361 Min. Nur für dich

Komödie

RTL II 05:45 bis 07:35

Seit 106 Min. Teleshopping Österreich

Nachrichten

RTL 06:30 bis 08:30

Seit 61 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:00

Seit 32 Min.