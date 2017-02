RTL II 01:30 bis 03:05 Filme Rocky V USA 1990 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der legendäre Boxchampion Rocky Balboa kehrt aus Russland zurück, nachdem er dort in einem erbarmungslosen Kampf gegen seinen russischen Herausforderer gewonnen hat. Doch Rocky kann sich nicht lange an seinem Erfolg freuen. Er erfährt, dass er sich durch den Boxsport einen irreparablen Gehirnschaden zugezogen hat. Außerdem muss der Boxer feststellen, dass er sein gesamtes Vermögen verloren hat, weil sein Schwager Paulie sich auf die falschen Leute verlassen hat. Als er dann auch noch eine Steuernachzahlung begleichen muss, ist Rocky gezwungen, seinen ganzen Besitz mitsamt seiner Villa zu verkaufen. Rocky kehrt mit seiner Frau Adrian und seinem Sohn Rocky Jr. in seine Heimatstadt Philadelphia zurück und wohnt in dem schäbigen Viertel aus dem er ursprünglich stammt. Sein Sohn hat große Schwierigkeiten, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen und gerät in schlechte Gesellschaft. Rocky überlegt ernsthaft, wieder selbst in den Ring zurückzukehren, als ihm der schillernde Boxpromoter George Washington Duke eine horrende Summe bietet, um seinen Titel zu verteidigen. Doch seine Frau Adrian hält Rocky davon ab, Gesundheit und Leben im Ring aufs Spiel zu setzen. Der junge Boxer Tommy Gunn bittet sein großes Vorbild Rocky um Hilfe. Nach einigem Zögern beschließt Rocky, den talentierten Sportler zu trainieren. Doch das vertieft die Kluft zwischen Rocky und seinem Sohn, der sich vernachlässigt fühlt, noch mehr. Tommy wird immer erfolgreicher, aber auch immer überheblicher, und wendet sich schließlich gegen seinen Mentor und fordert ihn zum Kampf! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Rocky Balboa) Talia Shire (Adrian) Burt Young (Paulie Pennino) Sage Stallone (Rocky Balboa Jr.) Burgess Meredith (Mickey Goldmill) Tommy Morrison (Tommy 'Machine' Gunn) Richard Gant (George Washington Duke) Originaltitel: Rocky V Regie: John G. Avildsen Drehbuch: Sylvester Stallone Kamera: Steven Poster Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12