RTL II 22:35 bis 23:40 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Das Haus von Schwarz und Weiß USA, GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Arya erreicht nach der Überfahrt über die Meerenge endlich die Stadt Braavos und sucht dort einen alten Freund auf. Doch sie steht vor verschlossenen Türen. Pod und Brienne setzen derweil ihre Suche nach Aryas Schwester Sansa fort und geraten unterwegs in einige Schwierigkeiten. Cersei fürchtet um das Leben ihrer Tochter Myrcella im weit entfernten Dorne. Denn Ellaria Sand sinnt auf Rache für den Mord an ihrem Geliebten Oberyn. Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Kit Harington (Jon Snow) Sophie Turner (Sansa Stark) Aidan Gillen (Petyr "Littlefinger" Baelish) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Michael Slovis Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: David Franco Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16