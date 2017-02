RTL II 20:15 bis 21:30 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Die Kinder USA, GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach der verlustreichen Schlacht um die Schwarze Festung wagt sich Jon Schnee gen Norden, um mit dem Anführer der Wildlinge zu verhandeln. Manke Rayder, der selbsternannte "König hinter der Mauer", hält allerdings wenig von einem Friedensabkommen mit den Männern der Nachtwache. Doch dann wendet sich das Blatt. Noch weiter nördlich kämpfen Bran Stark und seine Gefährten gegen die widrigen Wetterbedingungen. Aber endlich scheint ihr Ziel zum Greifen nah zu sein. In Königsmund wartet Tyrion Lennister in der Zelle auf seine Hinrichtung, während seine Schwester Cersei sich gegen der erklärten Willen des Familienoberhaupts Tywin Lennister stellt. Entschieden weigert sie sich, eine arrangierte Ehe mit Loras Tyrell einzugehen. In Meereen sieht sich unterdessen Daenerys Targaryen ebenfalls mit der harten Realität konfrontiert: Ihre Drachen sind immer schwerer zu kontrollieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Waldau (Jaime Lennister) Charles Dance (Tywin Lennister) Kit Harington (Jon Snow) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alex Graves Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Anette Haellmigk Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16