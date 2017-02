RTL II 15:00 bis 16:00 Show Die Kochprofis - Einsatz am Herd Almensee in Bad Dürkheim "Almensee" in Bad Dürkheim D 2014 16:9 HDTV Live TV Merken Seit knapp zweieinhalb Jahren führt der gelernte Gastronom und Koch Marcus das Restaurant Almensee. Aber für ihn ist das riesige Objekt an einem Campingplatz ein andauerndes Nullsummenspiel, denn im Sommer läuft es zwar gut, doch im Winter schmilzt der Gewinn dahin. In der Küche gibt Marcus mit Küchenchef Nico (31) abwechselnd die Kommandos, doch den Lehrling Yannick (18) können beide nicht steuern. Der Kochanfänger übernimmt einfach das Ruder. Aber auch sonst gerät der Chef ins Schwimmen. Trotz - oder vielleicht gerade wegen - der vielen Mitarbeiter scheint das Restaurant Almensee chaotisch vor sich hin zu treiben. Jeder weiß es besser und jeder redet kräftig mit. Für die Kochprofis Frank Oehler, Nils Egtermeyer und Ole Plogstedt eine stürmische Mission. Können sie die Wogen glätten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kochprofis - Einsatz am Herd