Im brandenburgischen Cottbus kümmert sich der 68-jährige Holger schon seit 22 Jahren ums Kleinvieh. Auch seine Tochter liebt Tiere. Da sich die beiden sehr gut verstehen, absolvierte Janin ihre Ausbildung zur Tierarzthelferin in der väterlichen Praxis. Auch nach der Arbeit sind die beiden füreinander erreichbar. Janin wohnt zwar in ihren eigenen vier Wänden, aber immerhin in Holgers unmittelbarer Nachbarschaft - auf einem 2200 Quadratmeter großen Grundstück. Dafür ist die Wohnung der 24-Jährigen umso kleiner: 45 Quadratmeter misst der Bungalow, den sich Janin mit ihren Tieren teilen muss. Um das zu ändern, hat Vater Holger eine Überraschung auf Lager: Im 12 Kilometer entfernten Neuendorf bei Teichland, hat er für 13.500 Euro ein Stallgebäude mit Scheune und einem 5.000 Quadratmeter großen Grundstück gekauft. Als die Tierarzthelferin davon hört, kann sie ihr Glück kaum fassen! Dumm nur, dass die 220 Quadratmeter Wohnfläche noch nicht bezugsfertig sind, weil der Vorbesitzer, mitten im Umbau, alles stehen und liegen lassen hat. In Mecklenburg will Ulf aus Hannover eine Karriere als Möbeltischler starten. Für sein neues Leben hat er sich für 3000 Euro einen ehemaligen DDR-Supermarkt in Hohenbrünzow, gekauft. Das Objekt war definitiv ein Schnäppchen, doch die nachfolgenden Sanierungsarbeiten und die damit verbundenen Kosten drohen Ulf zu überfordern: Sein Gesamtkapital besteht nämlich gerade einmal aus 9.400 Euro. Um Geld zu sparen und schnell mit dem Umbau voran zu kommen, ist der 34-Jährige nach Hohenbrünzow gezogen. Dort hat er sich für 1000 Euro einen alten Wohnwagen gekauft - keine Dauerlösung, aber immerhin besser, als auf der zugestellten, staubigen Baustelle zu schlafen. Glücklicherweise bekommt der finanziell dürftig ausgestattete Hausbesitzer Unterstützung von alten Freunden sowie von ein paar neuen Bekannten. Trotzdem hinkt Ulf seinem Zeitplan ziemlich hinterher. Für ihn hängt alles daran, diesen Verzug wieder aufzuholen, schließlich hat er seinen gesamten Existenzgründerzuschuss in das Projekt investiert.

