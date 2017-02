RTL II 07:35 bis 09:55 Drama Mona Lisas Lächeln USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Catherine Watts startet am Wellesley-Mädcheninternat in ihr erstes Jahr als Kunst- und Geschichtslehrerin. Der Einstieg wird ihr jedoch nicht leicht gemacht. Sie versucht die traditionsbewussten jungen Mädchen zu eigenständigem Denken und zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu ermutigen. Hierbei stößt sie jedoch auf Widerstand der Fakultät. Die Ratschläge der anderen Lehrer, sich anzupassen und möglichst unauffällig zu verhalten, kann und möchte die selbstbewusste Miss Watts nicht annehmen. Stattdessen schafft sie es durch Verstand, eine der beliebtesten Lehrerinnen der Schülerinnen zu werden. Betty Warren, deren Ziel es ist eine vorbildliche Hausfrau und Mutter zu werden, missfällt diese Tatsache sehr. Sie verfasst einen Artikel, der Frau Watts als grauenvollen Mensch und Lehrer darstellt. Auch die Schulleitung bekommt von der Affäre mit und möchte die Lehrerin möglichst schnell loswerden. Catherin Watts will aufgeben, doch dann wendet sich das Blatt plötzlich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Roberts (Katherine Ann Watson) Kirsten Dunst (Betty Warren) Julia Stiles (Joan Brandwyn) Maggie Gyllenhaal (Giselle Levy) Ginnifer Goodwin (Connie Baker) Dominic West (Bill Dunbar) Juliet Stevenson (Amanda Armstrong) Originaltitel: Mona Lisa Smile Regie: Mike Newell Drehbuch: Lawrence Konner, Mark Rosenthal Kamera: Anastas Michos Musik: Rachel Portman

