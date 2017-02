RTL II 05:45 bis 07:35 Komödie Nur für dich USA 1994 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Als Faith noch kein Kind ist, experimentiert sie mit einem Hexenbrett, das ihr den Namen Damon Bradley anzeigt. Kurz darauf nennt ihr eine Wahrsagerin den gleichen Namen, was Faith an einen Seelenverwandten glauben lässt. 14 Jahre später ist die hübsche Amerikanerin immer noch eine hoffnungslose Romantikerin, die sich gerade mit einem Arzt verlobt hat. Als Faith ein Anruf von einem Damon Bradley erreicht, glaubt sie an Fügung. Sie lässt alles stehen und liegen und reist dem ominösen Anrufer in Begleitung ihrer Schwägerin nach Venedig hinterher. Durch einen Zufall begegnet sie dort tatsächlich Damon Bradley und verliebt sich in ihn. Doch das Glück wird getrübt, als der vermeintliche Damon zugibt, in Wahrheit Peter zu heißen. Der Schuhverkäufer hat sich unter falschen Namen vorgestellt, um Faith für sich zu gewinnen. Verletzt reist die Romantikerin ab und macht sich auf die Suche nach ihrem wahren Seelenverwandten. Aber hat sie diesen nicht schon längst in Peter gefunden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marisa Tomei (Faith) Robert Downey Jr. (Peter) Bonnie Hunt (Kate) Joaquim De Almeida (Giovanni) John Benjamin Hickey (Dwayne) Fisher Stevens (Larry Corvatch) Adam LeFevre (Damon Bradley) Originaltitel: Only You Regie: Norman Jewison Drehbuch: Diane Drake Kamera: Sven Nykvist Musik: Rachel Portman Altersempfehlung: ab 6