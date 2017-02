RTL 17:45 bis 18:45 Show Best of...! Deutschlands schnellste Rankingshow D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute u.a. mit diesen Themen: Wie ein Mädchen innerhalb weniger Minuten zum gefeierten Star wird, rührt uns diese Woche wirklich sehr. Ein Ladendieb wird auf frischer Tat ertappt. Er soll seine Beute vor laufender Kamera auspacken. Was der da rauszieht, haben Sie echt noch nie gesehen. Riesenchaos in der Tankstelle - welche Schwerverbrecher da gewütet haben, damit rechnen Sie garantiert nicht... Ganz viele Orden gehen diese Woche an die Lehrer einer Schule in Washington - wenn Sie hören, was die ihren Schülern zu sagen haben, wünschen Sie sich bestimmt auch in Ihre Schulzeit zurück... Unser Tipp der Woche - diesmal: Valentinstag! Wie Sie aus einfachen Tomaten und Würstchen ein richtig romantisches Dinner zaubern, ist irgendwie witzig, aber auch irgendwie echt niedlich. ... und bei den Best-of-Tieren ist wirklich alles dabei. Tierbabys, besondere Tierfreundschaften und besonders SCHLAUE Tiere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Angela Finger-Erben Originaltitel: Best of...!