RTL NITRO 20:15 bis 21:10 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Die schwarze Madonna D 2009 Merken Am Historischen Institut der Universität wird bei einem Überfall ein Professor erschossen und ein wichtiges Dokument gestohlen. Es handelt sich dabei um einen Teil einer wertvollen Schatzkarte, die zu der legendären und sagenhaft wertvollen "schwarzen Madonna" führen soll. Die Ermittlungen in dem Mordfall beschert Ben ein Wiedersehen mit seiner lang verflossenen Ex-Freundin Katrin, die als wissenschaftliche Assistentin für den ermordeten Professor arbeitet. Die Jagd nach den Tätern führt die Autobahnpolizisten hinab in die finsteren Abgründe eines schon lange stillgelegten Bergwerks in der Voreifel. Dort stoßen Ben und Semir erneut auf Katrin, die offenbar ganz eigene Ziele verfolgt und sich ebenfalls auf Schatzsuche befindet. Statt des Schatzes finden die drei in den verlassenen Bergstollen ein Skelett und treffen auf die mörderischen Schatzräuber, die nun Katrin entführen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) Katja Woywood (Kim Krüger) Dietmar Huhn (Horst Herzberger) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Daniela Wutte (Susanne König) Isabell Gerschke (Katrin) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Holger Haase Drehbuch: Stefan Dauck Kamera: Tobias Schmidt Musik: Kay Skerra Altersempfehlung: ab 12