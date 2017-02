RTL NITRO 17:40 bis 18:30 Dokumentation American Pickers - Die Trödelsammler Überredungskünstler USA 2012 HDTV Live TV Merken Danielle schickt Frank und Mike zu dem Auktionator Dennis, der einen riesigen Keller voller Trödel hat. Die beiden Sammler werden schnell fündig, allerdings kennt Dennis sich bestens mit dem Wert seiner Schätze aus und ist deshalb knallhart im Verhandeln. Als Mike plötzlich eine alte Martin-Gitarre sieht, ist er hin und weg. Die Tatsache, dass das Instrument keine Seriennummer hat, deutet darauf hin, dass es vor 1898 hergestellt wurde, was seinen Wert steigern würde. Doch ist der Besitzer überhaupt bereit, die Gitarre zu verkaufen? Weiter geht es zu Charles, der in einem ehemaligen Krankenhaus wohnt und dieses seit über 30 Jahren umbaut. Da Charles noch nicht weiß, welche Möbelstücke er für die Zimmer braucht, die er noch nicht renoviert hat, ist er zunächst nicht bereit, zu verkaufen. Können Mike und Frank das Eis doch noch brechen? Danielle hat derweil ein schlechtes Gewissen, da ihr bei einer Auktion ein Fehler unterlaufen ist und eine alte Eisenbahn nur deshalb unter Wert verkauft wurde, weil sie vergessen hat, einen Mindestpreis dafür festzulegen. Danielle möchte daraufhin Eigeninitiative zeigen und ihre Kollegen beeindrucken, indem sie einen alten Motor in der Hoffnung, damit eine Menge Geld zu verdienen, schätzen lässt. Auf dem Rückweg stoßen Mike und Frank zufällig auf eine kleine Hütte mit jeder Menge Trödel. Die beiden Männer übersehen dabei jedoch ein Zutritt-Verboten-Schild und sind geschockt, als der bewaffnete Besitzer des Grundstücks mit einem Golf Caddy auf sie zugerast kommt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Frank Fritz (Himself) Mike Wolfe (Himself) Moderation: Mike Wolfe, Frank Fritz Originaltitel: American Pickers Regie: Ian Gelfand Musik: Randy Dzielak, Frank Meyer