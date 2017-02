VOX 20:15 bis 22:10 Actionfilm xXx 2 - The Next Level USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein geheimer NSA-Stützpunkt unter einer Ranch in Virginia gerät unter Beschuss. Die Angreifer können alle 16 Agents töten, einzig Agent Gibbons und sein Assistent Shavers können entkommen. Die verwendeten Waffen der Auftragskiller lassen darauf schließen, dass der Auftraggeber des Anschlags über immense finanzielle Mittel und einen hohen Rang verfügt, weshalb Agent Gibbons beschließt, einen neuen xXx-Agenten einzusetzen, um die Verschwörung aufzudecken und den Auftraggeber zu eliminieren. Agent Gibbons entscheidet sich für den ehemaligen Lieutenant Darius Stone, der momentan eine Strafe in einem Hochsicherheitsgefängnis absitzt, weil er sich geweigert hat, den Befehlen seines damaligen Generals Deckert Folge zu leisten. Deckert ist mittlerweile Verteidigungsminister und beschäftigt sich auf offizieller Ebene mit dem Fall der ermordeten Agenten in Virginia. Stone gelingt mit Gibbons Hilfe die Flucht aus dem Gefängnis. Mit Hilfe von Freunden aus Stones Vergangenheit, gelingt es dem Trio, den Strippenzieher hinter dem Anschlag zu identifizieren. Es handelt sich dabei um niemand Geringeren als den US-Verteidigungsminister Deckert. Doch was für eine Motivation hatte dieser, seine eigenen Agenten töten zu lassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ice Cube (Darius Stone / XXX) Willem Dafoe (General George Deckert) Samuel L. Jackson (Agent Augustus Eugene Gibbons) Scott Speedman (Agent Kyle Christopher Steele) Xzibit (Zeke) Peter Strauss (Präsident James Sanford) Michael Roof (Agent Toby Lee Shavers) Originaltitel: xXx: State of the Union Regie: Lee Tamahori Drehbuch: Simon Kinberg Kamera: David Tattersall Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 12