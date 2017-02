VOX 05:50 bis 06:40 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Die Krieger USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Enrique Ibarra macht sich Sorgen um seinen zwölfjährigen Sohn Sami, der sich mit den falschen Leuten herumtreibt. Als er ihn eines Abends nach Hause holen will und Samis Freunden mit der Polizei droht, wird ihm kurzerhand die Kehle durchgeschnitten. Wie durch ein Wunder überlebt Enrique jedoch, wird allerdings überfahren als er sich in Sicherheit bringen will. Goren und Eames schalten sich ein und finden heraus, dass mehrere Jungs aus Samis Umfeld unter mysteriösen Umständen verschwunden sind. Bei weiteren Nachforschungen stoßen die Ermittler auf einen gewissen Jojo Rios, der ein Tonstudio betreibt und den Jugendlichen der Gegend erlaubt, ihre Freizeit dort zu verbringen. Wie sich herausstellt, müssen die Kinder allerdings eine Gegenleistung erbringen und teure, italienische Fahrräder für Jojo klauen. Obwohl man drei weitere Jugendliche mit durchschnittener Kehle findet, weigern sich Jojos Schützlinge, gegen ihn auszusagen. Als Goren und Eames schließlich Jojos Protegé Frankie auf den Zahn fühlen wollen, schluckt er eine Kapsel Zyanid und stirbt vor ihren Augen. Hat Jojo den Jungen damit beauftragt, den über seine Machenschaften informierten Enrique umzubringen und ihm dann für den "Notfall" das Zyanid gegeben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Adrian Davila (Sami Iberra) Andres Munar (Frankie Marino) Samuel Allen (Chuck) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Steve Shill, Frank Prinzi Drehbuch: Theresa Rebeck Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12