Thomas und Hanna, beide Ende 30, kaufen sich ein kleines Sommerhaus, packen ihre Sachen und wollen den August dort verbringen, um zu renovieren und den Sommer zusammen zu genießen. Nach ein paar unbeschwerten Tagen, in denen sie gemeinsam kochen, lesen und schlafen, kündigt sich Besuch von Thomas' Bruder Friedrich an, der gerade seinen Job als Architekt verloren hat und von seiner Frau verlassen wurde. Hanna zeigt sich darüber überhaupt nicht erfreut: Sie möchte eigentlich weiterhin die Zweisamkeit genießen. Deshalb entscheidet sich das Paar gleich für eine umfassende Lösung: Nicht nur Friedrich soll für ein paar Tage vorbeikommen, sondern auch Augustine, Hannas Patentochter. Nachdem Hanna anfänglich mit der spröden und klaren Art von Friedrich Schwierigkeiten hat, weiß sie nach und nach seine Verlässlichkeit und Verantwortung zu schätzen. Eigenschaften, die man dem witzigen und anarchischen Thomas nicht zuschreiben kann. Dann holt Hanna Augustine aus Berlin ab und zu viert arbeiten sie gemeinsam am Haus, gehen im See schwimmen oder fahren in den Baumarkt. Je mehr Zeit sie so miteinander verbringen, umso deutlicher wird, dass Thomas mehr und mehr die Aufmerksamkeit und Nähe von Augustine sucht, während Hanna und Friedrich still und konzentriert, in unausgesprochener Intimität am Haus arbeiten, als wären sie die Eltern zweier Halbwüchsiger. Als auch noch Hannas Vater Bo spontan mit seiner Geliebten Galina an Hannas Geburtstag auftaucht, kommt es zum Eklat. Zwei Männer, zwei Frauen, ein Sommer und ein Haus: Davon handelt Sebastian Schippers ("Absolute Giganten", "Victoria") Film "Mitte Ende August", der auf der Berlinale 2009 in der Sektion "Forum" zu sehen war. Diese freie und moderne Adaption von Goethes "Wahlverwandtschaften" glänzt auch durch ein ausgezeichnetes Darsteller-Ensemble: Marie Bäumer, Milan Peschel, André Hennicke und Anna Brüggemann. Schauspieler: Marie Bäumer (Hanna) Milan Peschel (Thomas) André Hennicke (Friedrich) Anna Brüggemann (Augustine) Agnese Zeltina (Galina Petrova) Gert Voss (Bo, Hannas Vater) Originaltitel: Mitte Ende August Regie: Sebastian Schipper Drehbuch: Sebastian Schipper Kamera: Frank Blau Musik: Vic Chesnutt Altersempfehlung: ab 6